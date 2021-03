Meteo a Roma primaverile, poi maltempo e freddo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le condizioni Meteo su Roma continuano ad essere estremamente miti, con temperature primaverili. La situazione rimarrà sostanzialmente invariata sino a sabato, mentre domenica è atteso un aumento lieve della nuvolosità. Da lunedì inizierà la diminuzione sensibile della temperatura, e non è da escludere qualche rovescio di pioggia. I giorni successivi saranno instabili, probabilmente tra mercoledì e venerdì si avranno anche condizioni Meteo pessime, con piogge e temporali. Giovedì 1 aprile: foschia leggera, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 31 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Venerdì 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le condizionisucontinuano ad essere estremamente miti, con temperature primaverili. La situazione rimarrà sostanzialmente invariata sino a sabato, mentre domenica è atteso un aumento lieve della nuvolosità. Da lunedì inizierà la diminuzione sensibile della temperatura, e non è da escludere qualche rovescio di pioggia. I giorni successivi saranno instabili, probabilmente tra mercoledì e venerdì si avranno anche condizionipessime, con piogge e temporali. Giovedì 1 aprile: foschia leggera, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 31 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Venerdì 2: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: ...

Advertising

AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 20h | Meteo attuale Vento: 3.6 km/h ONO Raffica: 5.4 km/h Temperatura: 11.9 °C Umidità: 56… - AngeloR54671811 : RT @Roma: Mattina sereno, pomeriggio sereno con innocue velature, sera poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio-alte. Tempera… - Roma : Mattina sereno, pomeriggio sereno con innocue velature, sera poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio… - quartomiglio : ANTICICLONE A TUTTO CAMPO come L’ESTATE con temperature tipiche di fine MAGGIO - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 31-03-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma -