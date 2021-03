Messina, professoressa morta dopo vaccino: indaga la Procura (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’insegnante di Messina Augusta Turiaco è stata dichiarata la morta ieri a causa di una trombosi. indaga la Procura Augusta Turiaco, l’insegnante morta a Messina (foto Facebook)Ancora un caso di morte sospetta dopo la vaccinazione AstraZeneca. Il nuovo decesso è avvenuto in Sicilia, regione che purtroppo ha già contato delle vittime che inizialmente avevano fatto sospettare un legame con il vaccino. Nella serata di ieri a Messina è morta Augusta Turiaco, insegnante di musica della scuola media Gallo. Era ricoverata in rianimazione e ieri sera è stata dichiarata la morte celebrale. La docente si era vaccinata presso l’hub della fiera l’11 marzo con AstraZeneca. Come nei precedenti casi di decessi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’insegnante diAugusta Turiaco è stata dichiarata laieri a causa di una trombosi.laAugusta Turiaco, l’insegnante(foto Facebook)Ancora un caso di morte sospettala vaccinazione AstraZeneca. Il nuovo decesso è avvenuto in Sicilia, regione che purtroppo ha già contato delle vittime che inizialmente avevano fatto sospettare un legame con il. Nella serata di ieri aAugusta Turiaco, insegnante di musica della scuola media Gallo. Era ricoverata in rianimazione e ieri sera è stata dichiarata la morte celebrale. La docente si era vaccinata presso l’hub della fiera l’11 marzo con AstraZeneca. Come nei precedenti casi di decessi ...

