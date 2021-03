Messa in tv Settimana Santa: quando sono, orari, canale e diretta streaming fino a Pasqua (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il programma della Santa Messa in tv durante la Settimana Santa in vista di Pasqua. Fin da lunedì 29 marzo sarà possibile seguire le celebrazioni quotidiane su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky). Venerdì, su Rai 1 e TV2000, sarà visibile il rito della Via Crucis alle ore 20:55, mentre la domenica di Pasqua sarà ricca di appuntamenti, con una celebrazione anche su canale 5 alle ore 9:50. IL PROGRAMMA COMPLETO Lunedì 29 marzo TV2000 ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 19:00 – Santa Messa Martedì 30 marzo TV2000 ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il programma dellain tv durante lain vista di. Fin da lunedì 29 marzo sarà possibile seguire le celebrazioni quotidiane su TV2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky). Venerdì, su Rai 1 e TV2000, sarà visibile il rito della Via Crucis alle ore 20:55, mentre la domenica disarà ricca di appuntamenti, con una celebrazione anche su5 alle ore 9:50. IL PROGRAMMA COMPLETO Lunedì 29 marzo TV2000 ore 07:00 –ore 08:30 –ore 19:00 –Martedì 30 marzo TV2000 ore 07:00 –ore 08:30 –...

