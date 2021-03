Merkel e Macron ora puntano su Sputnik, come De Luca. Ma la Russia promette dosi che non ha (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vincenzo De Luca c’è arrivato prima di Merkel e Macron. Lo Sputnik, il vaccino anti-Covid russo, è la nuova frontiera dell’approvvigionamento europeo, in attesa che l’Ema dia il via libero all’utilizzo. Il Daily Telegraph mette in prima pagina questa piccola “rivoluzione” politica, con i leader di Germania e Francia in trattative col “nemico” Putin. La Campania è un “caso” in Italia per il pre-contratto chiuso col governo russo, che ha mandato su tutte le furie gli altri Governatori regionali e messo in allarme il Commissario Figliuolo. Ma dietro lo Sputnik c’è di più. Molto di più. Secondo il Telegraph “la decisione di rivolgersi alla Russia per le forniture di vaccini potrebbe avere profonde conseguenze politiche, minaccia di minare la coalizione globale che ha imposto sanzioni ad ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vincenzo Dec’è arrivato prima di. Lo, il vaccino anti-Covid russo, è la nuova frontiera dell’approvvigionamento europeo, in attesa che l’Ema dia il via libero all’utilizzo. Il Daily Telegraph mette in prima pagina questa piccola “rivoluzione” politica, con i leader di Germania e Francia in trattative col “nemico” Putin. La Campania è un “caso” in Italia per il pre-contratto chiuso col governo russo, che ha mandato su tutte le furie gli altri Governatori regionali e messo in allarme il Commissario Figliuolo. Ma dietro loc’è di più. Molto di più. Secondo il Telegraph “la decisione di rivolgersi allaper le forniture di vaccini potrebbe avere profonde conseguenze politiche, minaccia di minare la coalizione globale che ha imposto sanzioni ad ...

