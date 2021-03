Mercato Juventus | rinnovo in bilico al Milan | Paratici pronto all’assalto

(Di mercoledì 31 marzo 2021)– Romagnoli capitano delfatica a trovare un accordo per il suodi contratto con la maglia rossonera, ora, la società riflettere sul suo futuro anche perché le richieste dell’entourage del calciatore sono eccessive. Il procuratore di Romagnoli è Mino Raiola, già artefice del passaggio di De Ligt in maglia bianconera e potrebbe favorire un passaggio del difensore italiano in maglia bianconera, vista la possibilità di un addio di Chiellini a fine stagione., occhi su Romagnoli Affare Romangoli molto interessante per lache qualora dovesse, realmente, rinunciare a Chiellini, che sta valutando il ritiro a fine stagione, potrebbe approfittarne. Il capitano delha un contratto in scadenza nel 2022 ...

Advertising

MondoBN : MERCATO, In pole lo United su un - gilnar76 : I PROBLEMI DELLA #Juventus SUL ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juve, è giusto pensare di vendere #Dybala? Vi risponde G.B. Olivero - MondoBN : MERCATO, Ramsey insoddisfatto. - mattiamelara_ : Sei Fabio Paratici. Mercato estivo: hai solo 4 scambi per mettere a posto la Juventus, sii realistico. -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Juventus News 24

... onorare tutte le scadenze dial 31 marzo (la rata da 13 milioni per Hakimi al Real Madrid, ... ponendo fine all'egemonia della. Serie A Inter, svelato il nuovo logo: 'Il mio nome è la ...La Spezia - A fronte di 19 operazioni diin entrata solamente nell'estate 2020, lo Spezia Calcio riesce a tenere a bada la spesa per ... Milan (14), Roma (19) e(20). Mercoledì 31 marzo ...Il rinnovo di Ousmane Dembélé, in scadenza nel 2022, è una priorità per la nuova dirigenza del Barcellona, ma non è scontato che ...sondaggio Nedved blinda Ronaldo e rimette in bilico Dybala: cosa deve fare la Juventus? (TUTTO mercato WEB) Il Kun Aguero a fine stagione lascerà i Citizens, su di lui inizialmente sembra ormai fatta ...