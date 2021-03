Mercato Juve: Ronaldo approva, offerto un contratto al bomber dei sogni (Di mercoledì 31 marzo 2021) 'Vedrei molto bene Aguero alla Juventus - ha approvato l'ex bianconero Franco Causio in una intervista alla Gazzetta - . A 32 anni adesso non sei più considerato vecchio. Ricordo quando Bearzot ai ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 31 marzo 2021) 'Vedrei molto bene Aguero allantus - hato l'ex bianconero Franco Causio in una intervista alla Gazzetta - . A 32 anni adesso non sei più considerato vecchio. Ricordo quando Bearzot ai ...

Advertising

infoitsport : Mercato Juve, c'è un fattore che avvicina Dybala alla Premier League - GCasareale : Leggo stamani nuove news di mercato Juve. Dopo l'interessante chiacchierata di qualche giorno fa con un uomo Juve,… - TUTTOJUVE_COM : Audero: 'La stagione alla Juve la ricorderò per sempre. Le voci di mercato? Penso alla Samp al momento' - Antonio53957012 : Juve esce con #Lione: #Aouar -> Juve Juve esce con #Ajax: #DeLigt -> Juve Juve esce con #RealMadrid: #Ronaldo ->… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?????? #Aguero alla #Juve? Sky: 'Il club addirittura per l'estate non vuole comprare...' ? -