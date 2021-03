Meno voli da Orio causa pandemia: “A Seriate rumore ridotto di 5 decibel nel 2020” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Il rumore aeroportuale a Seriate nel 2020 ha registrato un’ulteriore flessione di circa 5 decibel rispetto al valore medio mensile del 2019”: ad annunciarlo è il Comune che monitora costantemente quel dato per comprendere l’impatto acustico che lo scalo bergamasco ha sul proprio territOrio. “Il rumore aeroportuale a Seriate, in quest’anno di pandemia, è stato molto più contenuto con una flessione di circa 4.6 punti: nel 2020 il valore medio mensile del rumore aeroportuale è stato di 66 decibel, rispetto ai 70.6 del 2019. Questi i dati relativi al rumore registrato nella centralina di monitoraggio situata in via Basse a Cassinone – sottolinea il consigliere comunale Federico Rocchi, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Ilaeroportuale anelha registrato un’ulteriore flessione di circa 5rispetto al valore medio mensile del 2019”: ad annunciarlo è il Comune che monitora costantemente quel dato per comprendere l’impatto acustico che lo scalo bergamasco ha sul proprio territ. “Ilaeroportuale a, in quest’anno di, è stato molto più contenuto con una flessione di circa 4.6 punti: nelil valore medio mensile delaeroportuale è stato di 66, rispetto ai 70.6 del 2019. Questi i dati relativi alregistrato nella centralina di monitoraggio situata in via Basse a Cassinone – sottolinea il consigliere comunale Federico Rocchi, ...

Advertising

La_Sonda : @diritto_di Beh hai molto più controllo, i voli sono covid free. Attenzione io non sto dicendo che sia giusto non m… - arruba_ : @Zziagenio78 @cacciaramarri Eh, ma c’è un errore. In Liguria non puoi venire nelle seconde case dall’1 al 6. A meno… - facio75 : @RobTallei A meno che da aprile scorso i voli siano tutti suborbitali direi che è una idiozia, è più facile vedere… - enrcasto : @Fabioans4 Quarantena al rientro, a meno che non rientrino via USA con i voli cosiddetti covid free - MauroBernuzzi : RT @CdT_Online: Secondo Viasuisse da domani le prime colonne al portale nord della galleria del San Gottardo, ma saranno soprattutto svizze… -