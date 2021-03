Meghan | donazione misteriosa

(Di mercoledì 31 marzo 2021)Markle, la moglie del principe Harry, avrebbe donato la scorsa estate 10.000 sterline a un ente di beneficenza che combatte contro povertà e razzismo. Il direttore della fondazione lo ha fatto sapere solo adesso. Perché? Da dove sono stati presi quei soldi?cerca di riabilitare la propria immagine pubblica? Dopo le polemiche per l’intervista rilasciata assieme al marito Harry a Oprah Winfrey,Markle, moglie del Articolo completo: dal blog SoloDonna

Il direttore Sajid Mohammad ha svelato, in un post, di aver ricevuto una grandedaMarkle a favore dei meno fortunati. La duchessa di Sussex gli ha semplicemente mandato una mail dai ...... l'ex attrice ha fatto una generosaad un ente che lavora per combattere povertà e razzismo. "Il principe Carlo stava per farlo". Ricostruzione drammatica: dopo le accuse - choc di...Il direttore dell’organizzazione, Sajid Mohammad, ha fatto sapere di recente di aver ricevuto una enorme donazione da Meghan Markle a favore dei più bisognosi. Il gesto risalirebbe ad agosto. La ...La generosa donazione di Meghan Markle a un'associazione benefica inglese fa sorgere dei sospetti sulle vere intenzioni della duchessa.