Advertising

HuffPostItalia : Mega rimpasto per Bolsonaro travolto da Covid e dalle polemiche -

Ultime Notizie dalla rete : Mega rimpasto

L'HuffPost

Nelper far rientrare Italia Viva, poi, ci sarebbe lo spostamento di Bonafede a Palazzo Chigi come sottosegretario con delega ai Servizi Segreti, che il premier cederebbe, e il ...Ma questo, inevitabilmente, aprirebbe la strada a uncon gli appettiti di molti Dem e grillini, proprio quello che il presidente del Consiglio non vuole. Al momento il borsino dei ...Per Jair Bolsonaro continua a tirare una brutta aria. Dopo le dimissioni del ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, il presidente brasiliano ha avviato un rimpasto di governo che ha portato sulla ...