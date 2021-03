Medici, eroi sotto accusa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Osannati nei primi mesi della pandemia, oggi i Medici tornano bersaglio facile di tante (quasi sempre infondate) azioni legali. Contro di loro, dicono i dati, ogni anno in Italia ne vengono intentate oltre 35 mila. E oggi i nostri sanitari corrono un nuovo rischio: le cause per presunti «eventi avversi» dei vaccini Covid. Uno degli ultimi casi è stato nelle Marche: il medico di base di una giovane professionista era finito a processo con l'accusa di omicidio. Secondo i familiari, comprensibilmente avvolti dal dolore, non avrebbe fatto tutti gli accertamenti del caso per salvare la figlia da un melanoma. Un processo lungo e complicato durato anni, al termine del quale è arrivata l'assoluzione con formula piena: il fatto non sussiste perché il medico aveva predisposto tutti gli accertamenti del caso e la malattia, in ogni caso, non avrebbe lasciato ... Leggi su panorama (Di mercoledì 31 marzo 2021) Osannati nei primi mesi della pandemia, oggi itornano bersaglio facile di tante (quasi sempre infondate) azioni legali. Contro di loro, dicono i dati, ogni anno in Italia ne vengono intentate oltre 35 mila. E oggi i nostri sanitari corrono un nuovo rischio: le cause per presunti «eventi avversi» dei vaccini Covid. Uno degli ultimi casi è stato nelle Marche: il medico di base di una giovane professionista era finito a processo con l'di omicidio. Secondo i familiari, comprensibilmente avvolti dal dolore, non avrebbe fatto tutti gli accertamenti del caso per salvare la figlia da un melanoma. Un processo lungo e complicato durato anni, al termine del quale è arrivata l'assoluzione con formula piena: il fatto non sussiste perché il medico aveva predisposto tutti gli accertamenti del caso e la malattia, in ogni caso, non avrebbe lasciato ...

Advertising

panorama_it : I medici sono bersaglio facile di tante (quasi sempre infondate) azioni legali. Contro di loro ogni anno in Italia… - Avv_Mant : Mi spiegate perchè mia sorella, i miei cognati, i miei zii, i miei cugini e tutti gli altri medici a me vicini non… - Gio15474822 : @SalvatoreMerlo Prima i medici e gli infermieri erano eroi, ora scopriamo che sono troppo giovani per essere vaccinati. - IesuAnna : RT @AngeloBraga2: @MD___House @IesuAnna Due domande: hai mai sentito questi eroi della tastiera fare nomi precisi di medici? O nomi di stru… - Linus2k : Noi medici siamo passati da eroi a ipocriti garantiti... poi uno non si deve arrabbiare... (E solo per aver detto… -