Mediaset punta alla Coppa Italia

Coppa Italia Mediaset vuole mettere le mani sulla Coppa Italia, competizione di calcio storicamente targata Rai. Nei prossimi giorni la Lega Serie A pubblicherà il bando per l'assegnazione dei diritti televisivi relativi al triennio 2021/2024, che comprendono anche la finale di SuperCoppa Italiana. Secondo Tuttosport, Mediaset starebbe valutando di acquistare la competizione, che ogni anno regala grandi ascolti a Rai 1, dopo lo smacco ricevuto nel 2018, quando per "pochi euro" perse l'asta a vantaggio della Rai, che mise sul piatto 35,4 milioni di euro a stagione contro i circa 32/33 offerti dal Biscione. Quello della TV di Stato fu un vero e proprio assalto, considerando che per evitare che la Coppa Italia finisse ...

