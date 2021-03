Maxi - rissa tra minori nel Varesotto: 17 provvedimenti cautelari (Di mercoledì 31 marzo 2021) commenta La polizia ha eseguito 17 provvedimenti cautelari a carico di ragazzi per la maggior parte minorenni, accusati di una Maxi - rissa l'8 gennaio a Gallarate, in provincia di Varese. Un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) commenta La polizia ha eseguito 17a carico di ragazzi per la maggior parte minorenni, accusati di unal'8 gennaio a Gallarate, in provincia di Varese. Un ...

Advertising

Rodica17957578 : RT @poliziadistato: In esecuzione 17 provvedimenti cautelari a Varese a carico di giovani per lo più minorenni, accusati di aver preso part… - ManuPalo67 : In esecuzione 17 provvedimenti cautelari a Varese a carico di giovani per lo più minorenni, accusati di aver preso… - discoradioIT : #Gallarate, 17 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per i Minorenni di Milano a cari… - rep_milano : Varese, arrestata la baby gang che prese parte a una maxi rissa a Gallarate l'8 gennaio - fisco24_info : Maxi rissa tra minori nel Varesotto, 17 ordinanze: La polizia di Stato di Varese sta eseguendo 17 provvedimenti cau… -