Maxi rissa tra minorenni a Varese | 17 provvedimenti cautelari

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Lo scontro è avvenuto l’8 gennaio a Gallarate, in provincia di. Protagonisti circa un centinaio di giovanissimi. GALLARATE – La polizia di Stato dista eseguendo 17emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per idi Milano a carico di giovani per la maggior parte, accusati di unaavvenuta l’8 gennaio nel popoloso centro del Varesotto. Gallarate, laI fatti, alquanto gravi, si erano appunto registrati nel pomeriggio dell’8 gennaio scorso, quando almeno un centinaio di giovanissimi si sono fronteggiati, alcuni armati di bastoni e catene. Laera stata “organizzata” da due gruppi di giovanissimi “rivali”. Per ...

