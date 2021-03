Maxi rissa dell’8 Gennaio a Gallarate: 17 provvedimenti cautelari (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Maxi-rissa dell’8 Gennaio a Gallarate, era stata organizzata sui social da due gruppi di giovanissimi rivali 17 provvedimenti cautelari La polizia ha eseguito 17 provvedimenti cautelari per la Maxi-rissa dell’8 Gennaio a carico di ragazzi per la maggior parte minorenni, accusati di una rissa a Gallarate, in provincia di Varese. Un quattordicenne era rimasto ferito Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) La, era stata organizzata sui social da due gruppi di giovanissimi rivali 17La polizia ha eseguito 17per laa carico di ragazzi per la maggior parte minorenni, accusati di una, in provincia di Varese. Un quattordicenne era rimasto ferito

