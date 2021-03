Max Giusti malore: la disavventura durante il programma tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Max Giusti è stato colpito da un malore durante la registrazione di un programma tv in onda su canale 9 del piccolo schermo. Max Giusti è uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani. Non è difficile capirne il motivo, visto che Max grazie alla sua innata simpatia è riuscito a fare breccia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maxè stato colpito da unla registrazione di untv in onda su canale 9 del piccolo schermo. Maxè uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani. Non è difficile capirne il motivo, visto che Max grazie alla sua innata simpatia è riuscito a fare breccia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

soloversacexme : RT @WestRaymond3: Il mondo ha conosciuto non solo Simona, ma pure Max Giusti ?? (non vedo l'ora che sia stasera) - xdarkandtwisty : Ogni tanto mi tornano in mente Max Giusti e Marco Mazzocchi che cantano material girl nel bagno di un hotel a Pechino express, così a caso - WestRaymond3 : Il mondo ha conosciuto non solo Simona, ma pure Max Giusti ?? (non vedo l'ora che sia stasera) - zazoomblog : Max Giusti concorrente di un famoso reality: l’abbiamo visto proprio in quel programma - #Giusti #concorrente… - givagivaz : Canzone che ispirò Max Giusti per l'umbrella de Mastella, ella, ella, eh, eh a 'Quelli che il Calcio' -