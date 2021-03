Max Giusti, la moglie è Benedetta Bellini: chi è, foto, età, carriera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Max Giusti sarà ospite questa sera di “Gioco Loco” con Simona Ventura. Ma cosa sappiamo sulla moglie Benedetta Bellini? Max Giusti sarà ospite questa sera della prima puntata del nuovo show condotto da Simona Ventura su Rai2, “Game of games – Gioco Loco“, in onda a partire dalle 21,30 circa. Il comico è molto amato dal pubblico italiano e durante la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maxsarà ospite questa sera di “Gioco Loco” con Simona Ventura. Ma cosa sappiamo sulla? Maxsarà ospite questa sera della prima puntata del nuovo show condotto da Simona Ventura su Rai2, “Game of games – Gioco Loco“, in onda a partire dalle 21,30 circa. Il comico è molto amato dal pubblico italiano e durante la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

soloversacexme : RT @WestRaymond3: Il mondo ha conosciuto non solo Simona, ma pure Max Giusti ?? (non vedo l'ora che sia stasera) - xdarkandtwisty : Ogni tanto mi tornano in mente Max Giusti e Marco Mazzocchi che cantano material girl nel bagno di un hotel a Pechino express, così a caso - WestRaymond3 : Il mondo ha conosciuto non solo Simona, ma pure Max Giusti ?? (non vedo l'ora che sia stasera) - zazoomblog : Max Giusti concorrente di un famoso reality: l’abbiamo visto proprio in quel programma - #Giusti #concorrente… - givagivaz : Canzone che ispirò Max Giusti per l'umbrella de Mastella, ella, ella, eh, eh a 'Quelli che il Calcio' -