Maurizio Costanzo, lo stravagante regalo che fa ai suoi ospiti: ecco il motivo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il noto giornalista Maurizio Costanzo regala a tutti i suoi ospiti dello show un oggetto davvero molto particolare: scopriamo qual è. Il regalo di Maurizio Costanzo per i suoi ospiti (Getty Images)Torna questa sera il seguitissimo programma televisivo sempre ricco di ospiti condotto dal celebre giornalista: “Maurizio Costanzo Show” andrà in onda in seconda serata, come sempre su Canale 5. ospiti della puntata di oggi tre influencer molto amati e conosciuti dal pubblico italiano: Elettra Lamborgini, Tommaso Zorzi e Beatrice Valli. Non solo, ci saranno anche Rossella Brescia, Laura Freddi e molti altri. A quanto pare c’è un rituale al quale ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il noto giornalistaregala a tutti idello show un oggetto davvero molto particolare: scopriamo qual è. Ildiper i(Getty Images)Torna questa sera il seguitissimo programma televisivo sempre ricco dicondotto dal celebre giornalista: “Show” andrà in onda in seconda serata, come sempre su Canale 5.della puntata di oggi tre influencer molto amati e conosciuti dal pubblico italiano: Elettra Lamborgini, Tommaso Zorzi e Beatrice Valli. Non solo, ci saranno anche Rossella Brescia, Laura Freddi e molti altri. A quanto pare c’è un rituale al quale ...

Advertising

RaiRadio2 : «Le più grandi risate nella vita me le sono fatte con #EnricoVaime: prima del maestro d'ironia, del grandissimo aut… - malinconicassai : ho già sonno un saluto al Maurizio Costanzo Show - Ori254 : RT @frenkevita: Questa sera saro' ospite del Maurizio Costanzo Show in onda su Canale 5 in seconda serata. - _unsaidemily : RT @noemi_caruso_: Maurizio Costanzo: con Tommaso Zorzi e gli altri Adoro tutto ciò #tzvip - frenkevita : Questa sera saro' ospite del Maurizio Costanzo Show in onda su Canale 5 in seconda serata. -