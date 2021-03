Maturità, sul verbale della prova orale devono essere riportate le risposte del candidato? Sentenza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Uno studente, all’esame di Maturità, conseguiva il voto finale di 67. Insoddisfatto, si è rivolto al Tar per il Veneto (Sezione I, Sentenza n. 175/2021) che tuttavia ha rigettato il ricorso confermando la votazione. Tra le censure, infondata è stata ritenuta quella con cui, in relazione alla prova orale, lo studente ha lamentato la mancata puntuale verbalizzazione delle risposte dal medesimo fornite: per evidenti motivi di sinteticità e di economia procedimentale, le risposte del candidato non devono essere necessariamente indicate nel verbale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Uno studente, all’esame di, conseguiva il voto finale di 67. Insoddisfatto, si è rivolto al Tar per il Veneto (Sezione I,n. 175/2021) che tuttavia ha rigettato il ricorso confermando la votazione. Tra le censure, infondata è stata ritenuta quella con cui, in relazione alla, lo studente ha lamentato la mancata puntuale verbalizzazione delledal medesimo fornite: per evidenti motivi di sinteticità e di economia procedimentale, ledelnonnecessariamente indicate nel. L'articolo .

