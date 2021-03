Matilda De Angelis su Instagram con la pelle imperfetta | è la nuova eroina #skinpositive

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Non è la prima volta che Matilda De Angelis, appena reduce da Sanremo, posta scatti in cui mostra la sua pelle al naturale, con segni e acne, quelli che lei chiama «cicatrici» e che non ritiene siano un dettaglio da nascondere. Anzi. L’ultimo post sul suo profilo Instagram recita: «Sono diventata molto fiera delle mie cicatrici. Mi ricordano di tutte le volte che ho pianto perché non mi sentivo bella e di quanto non me ne fotta in realtà un cazzo di essere bella. Che non so nemmeno cosa significhi. Ora sono molto fiera di loro, loro sono belle come @camillacattabriga che mi fotografa sempre per quella che sono davvero».