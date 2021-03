Massimiliano Rosolino, avete mai visto i suoi genitori? Chi sono e le loro origini (Di mercoledì 31 marzo 2021) avete mai visto i genitori Massimiliano Rosolino? Sul suo canale social ufficiale, sono spuntati degli scatti: chi sono e le origini. È l’attuale inviato de L’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino. Per niente sconosciuto al mondo dei reality, dal momento che ne è stato vincitore, il simpaticissimo napoletano è stato scelto come ‘portavoce’ in Honduras. Cosa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 31 marzo 2021)mai? Sul suo canale social ufficiale,spuntati degli scatti: chie le. È l’attuale inviato de L’Isola dei Famosi,. Per niente sconosciuto al mondo dei reality, dal momento che ne è stato vincitore, il simpaticissimo napoletano è stato scelto come ‘portavoce’ in Honduras. Cosa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi bacchetta Massimiliano Rosolino - MTegliafilo : RT @Toofoodforyou: E voi mangiate la carne ? ?? Chi preferite all’isola dei famosi ? Cerioli, Drusilla, Ubaldo o Saverio? A me Massimilian… - lacucinadipenny : La cazziata di Ilary Blasi a Massimiliano Rosolino: 'Allora non hai capito proprio niente, Massi!'… - SmorfiaDigitale : Isola 2021, Ilary Blasi bacchetta Massimiliano Rosolino in diretta: Ma allora no... - SmorfiaDigitale : Isola 2021, Ilary Blasi bacchetta Massimiliano Rosolino in diretta: Ma allora no... -