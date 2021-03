Maserati MC20 - La sportiva del Tridente eletta Best of the Best ai Red Dot Awards 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Maserati MC20 è stata eletta Best of the Best ai Red Dot Awards 2021 nella sezione Product Design. Il prestigioso titolo viene assegnato ogni anno dal 1955 e premia, in varie categorie, il design di prodotto e le attività dei brand grazie al voto di una giuria internazionale composta da 50 esperti. 630 CV oggi, elettrica domani. La MC20 ha conquistato il titolo grazie al suo mix di eleganza e sportività, messo a punto dal Centro Stile torinese del Tridente. La due posti con scocca di carbonio non sfoggia delle appendici aerodinamiche estreme, ma sfrutta il fondo e la canalizzazione dei flussi d'aria per poter gestire al meglio i 630 CV del nuovo V6 biturbo denominato Nettuno. Per la ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 marzo 2021) Laè stataof theai Red Dotnella sezione Product Design. Il prestigioso titolo viene assegnato ogni anno dal 1955 e premia, in varie categorie, il design di prodotto e le attività dei brand grazie al voto di una giuria internazionale composta da 50 esperti. 630 CV oggi, elettrica domani. Laha conquistato il titolo grazie al suo mix di eleganza e sportività, messo a punto dal Centro Stile torinese del. La due posti con scocca di carbonio non sfoggia delle appendici aerodinamiche estreme, ma sfrutta il fondo e la canalizzazione dei flussi d'aria per poter gestire al meglio i 630 CV del nuovo V6 biturbo denominato Nettuno. Per la ...

