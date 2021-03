Martinez la pensa come Mancini | “Sì ad un aumento nel numero dei convocati per l’Europeo”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roberto, CT dell’Italia, è stato tra i primi a chiedere un altro allargamento, quello della rosa dei calciatori convocabili dagli attuali 23 ad unmaggiore. Una richiesta supportata anche da Gareth Southgate, tecnico dell’Inghilterra, il CT del Belgio Robertha parlato così a riguardo: “Io e la Federcalcio Belga siamo completamente d’accordo con l’idea di ampliare ildi giocatori in squadra. È necessario e rispecchierebbe le novità del calcio, legate alla pandemia e all’aumentato rischio di infortuni. Sarebbe un’ottima soluzione: potrebbero essere 26 o 27 calciatori, uno in più per ruolo. La UEFA la dovrebbe prendere in considerazione”. Foto: MundoDeportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

