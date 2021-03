Martina Miliddi Amici, post da brividi: “Sarebbe stato bello rivedervi insieme” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un post davvero toccante quello pubblicato dalla ballerina di Amici Martina Miliddi sul suo profilo Instagram: le parole da brividi. Tra le ballerine più discusse quest’anno ad Amici dalla professoressa Alessandra Celentano c’è sicuramente lei, Martina Miliddi. La ventenne originaria di Assemini, in provincia di Cagliari, ha iniziato a ballare da piccolissima: proprio questa fase L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 31 marzo 2021) Undavvero toccante quello pubblicato dalla ballerina disul suo profilo Instagram: le parole da. Tra le ballerine più discusse quest’anno addalla professoressa Alessandra Celentano c’è sicuramente lei,. La ventenne originaria di Assemini, in provincia di Cagliari, ha iniziato a ballare da piccolissima: proprio questa fase L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Amici, Martina Miliddi senza caschetto, capelli cortissimi e rasati: com’era prima - _boredmood_ : guardando i tiktok di martina miliddi #amici20 - IlariaBianchin2 : RT @Lelasbt1: Domenico è un po’ come Martina miliddi, la musica cambia ma i passi che fa sono sempre gli stessi #amici20 #UominieDonne http… - 14DesiEmis : RT @Lelasbt1: Domenico è un po’ come Martina miliddi, la musica cambia ma i passi che fa sono sempre gli stessi #amici20 #UominieDonne http… - Lelasbt1 : Domenico è un po’ come Martina miliddi, la musica cambia ma i passi che fa sono sempre gli stessi #amici20… -