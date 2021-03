'Mario è morto': il 31 marzo è qui e per alcuni oggi Nintendo ha ucciso Mario (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quasi sette mesi dopo l'inizio dei festeggiamenti per il 35° anniversario di Super Mario, oggi la mascotte per alcuni viene 'uccisa' da Nintendo. Avete ancora pochissime ore per acquistare Super Mario 3D All-Stars e Super Mario Bros.35 prima che questi due giochi vengano rimossi definitivamente. L'account Twitter giapponese che celebra il 35° anniversario di Mario e che probabilmente terminerà di esistere oggi, ha chiarito che il 31 marzo vedrà la fine del servizio di Super Mario Bros.35 e la fine della vendita di Super Mario 3D. All-Stars. "Mario continuerà a ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quasi sette mesi dopo l'inizio dei festeggiamenti per il 35° anniversario di Superla mascotte perviene 'uccisa' da. Avete ancora pochissime ore per acquistare Super3D All-Stars e SuperBros.35 prima che questi due giochi vengano rimossi definitivamente. L'account Twitter giapponese che celebra il 35° anniversario die che probabilmente terminerà di esistere, ha chiarito che il 31vedrà la fine del servizio di SuperBros.35 e la fine della vendita di Super3D. All-Stars. "continuerà a ...

