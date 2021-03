Marica Pellegrinelli e Simone Susinna insieme nel mare della Sardegna

(Di mercoledì 31 marzo 2021) An invitation to freedom. Un invito alla libertà. E’ questa la frase che campeggia vicino a una serie di immagini postate sul profilo social di Kampos. I protagonisti delle foto sono, belli più che mai nelle acque. I due sono i volti (e i corpi)nuova campagna pubblicitaria del brand di swimwear. Il marchio, nato proprio in Costa Smeralda nel 2019, ha uno spirito ecofriendly, votato alla salvaguardia degli oceani e alla sostenibilità. L’intesa traL’intesa traè palese negli scatti di lanciocollezione primavera-estate 2021. Sguardi ...

FilmNewsItaly : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: è ancora amore? - infoitcultura : 'Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono riavvicinati' - infoitcultura : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, nuove voci di riavvicinamento: rumor - infoitcultura : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli tornano insieme? I rumor si moltiplicano - infoitcultura : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, il ritorno di fiamma: l’indiscrezione -

Ultime Notizie dalla rete : Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti esi sono riavvicinati? È questa l'indiscrezione arrivata nel corso della puntata di " Ogni mattina " su TV8. Santo Pirrotta, nella rubrica dedicata al gossip, ha parlato dell'ex ...La coppia stata avvistata di nuovo insieme: per i bene informati la scintilla scoccata per la seconda volta. Ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e? Queste sono le voci che circolano tra i bene ...Fra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ci sarebbe un riavvicinamento. Il cantante e la modella sono stati insieme 10 anni e hanno due figli.La coppia è stata avvistata di nuovo insieme: per i bene informati la scintilla è scoccata per la seconda volta.