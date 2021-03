Maria Segato: «Ai ragazzi insegno che nella vita si può sempre ricominciare» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Perché nella vita si può ricominciare anche quando tutto va male? Maria Segato – 33 anni, professoressa di Lettere in una scuola di Padova, inguaribile ottimista – è voluta partire da questa domanda per il suo romanzo d’esordio che prende il titolo da un verso di Dante, Come fiori nel gelo notturno (ora in libreria per HarperCollins). È una storia d’amore di due adolescenti, c’è anche un’insegnante, ma Maria giura che non è autobiografico. O meglio lo è di tutto un po’. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) Perché nella vita si può ricominciare anche quando tutto va male? Maria Segato – 33 anni, professoressa di Lettere in una scuola di Padova, inguaribile ottimista – è voluta partire da questa domanda per il suo romanzo d’esordio che prende il titolo da un verso di Dante, Come fiori nel gelo notturno (ora in libreria per HarperCollins). È una storia d’amore di due adolescenti, c’è anche un’insegnante, ma Maria giura che non è autobiografico. O meglio lo è di tutto un po’.

Ultime Notizie dalla rete : Maria Segato Come fiori nel gelo Uno spaccato sociale, lucido e crudo, quello che mette in scena Maria Segato nel suo romanzo d'esordio Come fiori nel gelo notturno (Milano, HarperCollins Italia, 2021, pagine 304, euro 17). Protagonisti un gruppo di liceali di una scuola del Nord Italia, tante ...

Maria Segato: «Ai ragazzi insegno che nella vita si può sempre ricominciare» Vanity Fair.it Maria Segato: «Ai ragazzi insegno che nella vita si può sempre ricominciare» Ed è da qui che è partita la professoressa Maria Segato per il suo romanzo d'esordio, che prende il titolo da un verso di Dante, «Come fiori nel gelo notturno». Ecco quello che ci ha raccontato, tra l ...

