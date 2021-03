Maria Eletta Martini, la politica cattolica vicina ai giovani anti-G8 (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Una donna cattolica, arruolata staffetta tra le file della Resistenza vissuta come possibilità di “agire per il cambiamento”, spirito che portò nella sua più grande battaglia politica da dirigente democristiana: quella per il nuovo diritto di famiglia, “passaggio imprescindibile per la parità giuridica delle donne”. Ma anche voce fuori dal coro, molto attenta al rapporto fra le generazioni e alla trasmissione dei valori contenuti nella Costituzione, che non ebbe remore a dichiararsi vicina ai giovani del G8 di Genova, per cui chiedeva verità sulle violenze e dialogo. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Una donna cattolica, arruolata staffetta tra le file della Resistenza vissuta come possibilità di “agire per il cambiamento”, spirito che portò nella sua più grande battaglia politica da dirigente democristiana: quella per il nuovo diritto di famiglia, “passaggio imprescindibile per la parità giuridica delle donne”. Ma anche voce fuori dal coro, molto attenta al rapporto fra le generazioni e alla trasmissione dei valori contenuti nella Costituzione, che non ebbe remore a dichiararsi vicina ai giovani del G8 di Genova, per cui chiedeva verità sulle violenze e dialogo.

