Marco Fantini l'ex tronista e futuro marito di Beatrice valli

Marco Fantini è nato il 29 settembre del 1991 a Coreggio, Emilia-Romagna. Il giovane, famoso nel mondo della moda per essere uno modello, è diventato famoso partecipando al programma Uomini e Donne, di Maria De Filippi. Prima come corteggiatore e successivamente come torinista, ha trovato l'amore nello studio del programma televisivo. Infatti, sotto una cascata di petali rossi, ha scelto la sua attuale compagna e quasi moglie Beatrice valli, che all'epoca era già mamma del piccolo Ale avuto da una relazione precedente al programma. I due sono diventati una delle coppie più amate dello spettacolo e hanno collaborato con diverse firme, tra cui Guess e Dolce e Gabbana. Il primo titolo, che Marco vince è Mister Modena e ad oggi è un noto influencer. Tramite il suo profilo Instagram, oltre che a ...

