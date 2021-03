Marano, rapinatori trovati morti per strada: arrestato il 25enne vittima della rapina (Di mercoledì 31 marzo 2021) Marano: secondo l’accusa il 25enne, dopo essere stato rapinato di un orologio, ha inseguito i due malviventi che erano a bordo di uno scooter per poi tamponarli con violenza. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un ordine di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord Leggi su 2anews (Di mercoledì 31 marzo 2021): secondo l’accusa il, dopo essere statoto di un orologio, ha inseguito i due malviventi che erano a bordo di uno scooter per poi tamponarli con violenza. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un ordine di fermo emesso dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

Advertising

romatoday : I due rapinatori trovati morti in strada, arrestato il ragazzo che aveva subìto lo scippo: 'Li ha investiti e uccis… - Today_it : I due rapinatori trovati morti in strada: arrestato il ragazzo che aveva subìto lo scippo - larampait : Investì suoi #rapinatori nel #Napoletano: fermato vittima #rapina. Per #pm è responsabile - raffaelemanci14 : Rapinatori uccisi a Marano, arrestato il 26enne: «Li ha investiti con la Smart» - ottopagine : Rapinatori uccisi a Marano: arrestato l'autore del delitto #Napoli -