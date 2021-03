Marano come Bogotà: 200 chili di droga. Presi narcos dei Polverino (VIDEO) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di attività d’iniziativa congiunte nel settore antidroga, hanno tratto in arresto, tra Giugliano in Campania (NA) e Marano (NA), 5 soggetti indiziati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e armi. Sequestrati nel complesso dalla Squadra Mobile e dal G.I.CO. di Napoli 150 kg di cocaina, 46 kg di hashish, 9 pistole con relativo munizionamento, strumenti per il confezionamento della sostanza stupefacente e oltre 650.000 euro in contanti. Più in dettaglio, due degli arrestati, Luca Cammarota e Luca Alvino, sono stati sorPresi nel box auto dell’abitazione di un terzo complice, Pasquale Politelli, mentre caricavano, all’interno di scomparti ricavati nel vano della ruota di scorta di due autovetture, 100 panetti di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di attività d’iniziativa congiunte nel settore anti, hanno tratto in arresto, tra Giugliano in Campania (NA) e(NA), 5 soggetti indiziati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e armi. Sequestrati nel complesso dalla Squadra Mobile e dal G.I.CO. di Napoli 150 kg di cocaina, 46 kg di hashish, 9 pistole con relativo munizionamento, strumenti per il confezionamento della sostanza stupefacente e oltre 650.000 euro in contanti. Più in dettaglio, due degli arrestati, Luca Cammarota e Luca Alvino, sono stati sornel box auto dell’abitazione di un terzo complice, Pasquale Politelli, mentre caricavano, all’interno di scomparti ricavati nel vano della ruota di scorta di due autovetture, 100 panetti di ...

