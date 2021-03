Mancini: “Abbiamo avuto tante occasioni. Si poteva soffrire di meno ma l’importante era vincere” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Lituania, il Ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato così a Rai Sport: “Era la terza partita in 7 giorni e conoscevamo le difficoltà, visto anche il campo sintetico. Abbiamo avuto tante occasioni ma la cosa importante era vincere. Se avessimo segnato di più sarebbe stato meglio, avremmo sofferto meno”. Foto: Twitter VivoAzzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Lituania, il Ct della Nazionale, Roberto, ha parlato così a Rai Sport: “Era la terza partita in 7 giorni e conoscevamo le difficoltà, visto anche il campo sintetico.ma la cosa imporera. Se avessimo segnato di più sarebbe stato meglio, avremmo sofferto”. Foto: Twitter VivoAzzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

