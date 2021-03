"Mamma non sta molto bene". Maria Teresa Ruta, lacrime e paura: inquietanti indiscrezioni sulla sua salute (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maria Teresa Ruta, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di RTL 102.5 nel programma “Protagonisti”. L'ex gieffina nonostante si sia mostrata come sempre con il sorriso sulle labbra ha fatto una confessione non piacevole sulla madre. La nota presentatrice ha fatto sapere ai due conduttori radiofonici Francesco Fredella e Gianni Simioli che la donna ha avuto un lieve malessere di recente: "La mia Mamma non sta molto bene“. Maria Teresa Ruta, nell'intervista radiofonica, ha confidato di trovarsi a casa di sua madre, precisamente nella sua vecchia stanza: “Qualche giorno fa ha avuto un piccolo acciacco. Sta aspettando di poter usufruire del vaccino. Noi siamo figli unici io ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021), protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di RTL 102.5 nel programma “Protagonisti”. L'ex gieffina nonostante si sia mostrata come sempre con il sorriso sulle labbra ha fatto una confessione non piacevolemadre. La nota presentatrice ha fatto sapere ai due conduttori radiofonici Francesco Fredella e Gianni Simioli che la donna ha avuto un lieve malessere di recente: "La mianon sta“., nell'intervista radiofonica, ha confidato di trovarsi a casa di sua madre, precisamente nella sua vecchia stanza: “Qualche giorno fa ha avuto un piccolo acciacco. Sta aspettando di poter usufruire del vaccino. Noi siamo figli unici io ...

