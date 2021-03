Mamma di un neonato si lancia dal quinto piano: il gesto estremo si trasforma in tragedia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una giovane Mamma di un figlio appena nato si lancia dal balcone di un appartamento al quinto piano di un palazzo e muore sul colpo tragedia a Napoli. Una giovane… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una giovanedi un figlio appena nato sidal balcone di un appartamento aldi un palazzo e muore sul colpoa Napoli. Una giovane… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

