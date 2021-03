Makari | Claudio Gioè | lo ricordate in Boris? Così spiazzò il regista- VIDEO

Advertising

TweetNotizie : 'Màkari', Claudio Gioè alle prese con un nuovo delitto. Trama e anticipazioni della nuova puntata - infoitcultura : Màkari, Claudio Gioè: “Ci godiamo il successo, ma sulla seconda stagione non sappiamo nulla” - infoitcultura : Il successo di Màkari? Tutto merito di Claudio Gioè, l’attore giusto nella fiction giusta! - RepSpettacoli : 'Màkari', Claudio Gioè alle prese con un nuovo delitto. Trama e anticipazioni della nuova puntata [aggiornamento de… - arielcavalierk1 : RT @AlbertoFuschi: Makari chiude con 6 milioni e mezzo di telespettatori e il 26,3%. Claudio Gioè non delude mai, ogni appuntamento è un su… -

Ultime Notizie dalla rete : Makari Claudio

Che reduce dal successo tutto siciliano di: La fiction stata accolta benissimo, ho ricevuto ... Ma come, eGio /Saverio Lamanna, allora? S ride , ci siamo sentiti e mi ha ringraziata per ...In appena 4 seguitissime serate in onda su Rai1, i telespettatori si sono affezionati al giornalista Saverio Lamanna che, interpretato daGioè, sembra destinato ad avere lunga vita televisiva ...Su Rai 1 la serie con Claudio Gioè che ha riscontrato un ampio consenso di pubblico: Makari. L’attore fu protagonista anni fa anche nel film di Boris: “Io la sera mi faccio“. L’attore Claudio Gioè – ...Stasera sulla Rai. Rai 1 21:25 –Màkari (Fiction). Quarta e ultima puntata della Fiction Makarì tratta dall’omonimo racconto di Gaetano Savatteri: Suleima è riuscita ad ottenere il lavoro a Milano e ...