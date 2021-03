Major, il cane di Joe Biden, e la sua (non facile) nuova vita alla Casa Bianca (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il suo arrivo alla Casa Bianca è stato accolto in pompa magna, con tanto di «Indoguration» su Zoom: il pastore tedesco Major è stato il primo cane preso da un canile a entrare nella dimora presidenziale e insieme a Champ – l’altro pastore tedesco di Joe e Jill Biden – ha segnato il ritorno a Washington dei cani, da sempre fedeli compagni di tutti i presidenti americani, tranne che di Donald Trump, che negli otto anni del suo mandato non ha voluto nessun animale domestico interrompendo una tradizione considerata sacra. Contemporaneamente, però, Major è anche il primo cane a creare seri grattacapi a un presidente. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il suo arrivo alla Casa Bianca è stato accolto in pompa magna, con tanto di «Indoguration» su Zoom: il pastore tedesco Major è stato il primo cane preso da un canile a entrare nella dimora presidenziale e insieme a Champ – l’altro pastore tedesco di Joe e Jill Biden – ha segnato il ritorno a Washington dei cani, da sempre fedeli compagni di tutti i presidenti americani, tranne che di Donald Trump, che negli otto anni del suo mandato non ha voluto nessun animale domestico interrompendo una tradizione considerata sacra. Contemporaneamente, però, Major è anche il primo cane a creare seri grattacapi a un presidente.

