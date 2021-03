Major, il cane di Joe Biden colpisce ancora: “Ha morsicato un altro dipendente della Casa Bianca durante una passeggiata” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Major ha colpito ancora. A pochi giorni dal suo ritorno alla Casa Bianca, il cane del presidente Usa Joe Biden e della moglie Jill ha morsicato di nuovo un dipendente della Withe House. Il motivo? Non si è ancora abituato, ovviamente, alla nuova residenza e, nonostante il periodo di addestramento a cui è stato sottoposto nel Delaware, il suo istinto di protezione è più forte. Lo scorso febbraio, infatti, Major era stato riportato nella tenuta dei Biden nel Delaware per un periodo di addestramento dopo un incidente simile nel parco della sua nuova residenza. Michael LaRosa, portavoce della First Lady, ha spiegato che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha colpito. A pochi giorni dal suo ritorno alla, ildel presidente Usa Joemoglie Jill hadi nuovo unWithe House. Il motivo? Non si èabituato, ovviamente, alla nuova residenza e, nonostante il periodo di addestramento a cui è stato sottoposto nel Delaware, il suo istinto di protezione è più forte. Lo scorso febbraio, infatti,era stato riportato nella tenuta deinel Delaware per un periodo di addestramento dopo un incidente simile nel parcosua nuova residenza. Michael LaRosa, portavoceFirst Lady, ha spiegato che il ...

