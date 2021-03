Madesimo | incidente sul Monte Spulga | ferito sci - alpinista

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Madesimo incidente

Un uomo è rimasto ferito mentre stava praticando sci d'alpinismo nella zona del Monte Spluga , nel territorio comunale di. L'è avvenuto intorno alle 11, sotto Punta Nera, a 2.800 ...Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad unmontano avvenuto nella mattinata di oggi, 31 marzo 2021, sul territorio comunale diSondrio - Grave incidente in montagna oggi, martedì 31 marzo, in provincia di Sondrio. Un uomo è rimasto ferito mentre stava praticando sci d'alpinismo nella zona del Monte Spluga, nel territorio comu ...La vittima aveva raggiunto la baita paterna in Val di Drogo. Il sentiero era stato reso viscido dalla pioggia caduta in nottata ...