Macabro ritrovamento al cimitero di Ravenna

Advertising

sulsitodisimone : RT @ultimenotizie: Hanno sgozzato e bruciato un cane. Questo il macabro ritrovamento ad #Avezzano all'interno di un insediamento comunale a… - NikiBarba : RT @ultimenotizie: Hanno sgozzato e bruciato un cane. Questo il macabro ritrovamento ad #Avezzano all'interno di un insediamento comunale a… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Hanno sgozzato e bruciato un cane. Questo il macabro ritrovamento ad #Avezzano all'interno di un insediamento comunale a… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: C'è stato un altro macabro ritrovamento nella zona di Pescosolido. Le indagini proseguono per capire se si tratta sempre d… - giaduzza2 : RT @ultimenotizie: Hanno sgozzato e bruciato un cane. Questo il macabro ritrovamento ad #Avezzano all'interno di un insediamento comunale a… -

Ultime Notizie dalla rete : Macabro ritrovamento

RavennaToday

... donna assolda killer per uccidere il suocero e far prendere al marito il suo posto di lavoro Leggi anche ?>in un furgone: corpo smembrato ed alcuni pezzi fritti Due uomini lo ...Leggi anche >in un furgone: corpo smembrato ed alcuni pezzi fritti Inghilterra, uomo uccide la moglie e smembra il corpo dopo una lite per delle patatine surgelate Leggi anche > ...Macabro ritrovamento a Uta, sono state scoperte delle ossa umane in un canale coperto, nei pressi di un argine. Stando alle primissime informazioni che arrivano dai carabinieri, giunti sul posto, si ...Un cadavere carbonizzato a bordo di un’utilitaria data alle fiamme: la macabra scoperta stamane (martedì 30 marzo), alle 7, sul piazzale del cimitero del Mussotto ad Alba. A dare l’allarme è stato un ...