“Ma è super lusso!”. Alena Seredova apre le porte di casa e fa vedere il ‘cuore’ (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alena Seredova è una delle showgirl più amate in Italia. La donna, che ha 43 anni ed è originaria della Repubblica Ceca, ha avuto in passato un matrimonio con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon. Lo ha sposato nel 2011 ed è stata insieme dal 205 al 2014. Insieme hanno concepito due bambini, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Poi ha conosciuto l’imprenditore Alessandro Nasi e si è legata nel 2015. Da lui ha avuto una figlia, venuta alla luce l’anno scorso. Nelle scorse ore ha voluto condividere con i suoi fan di Instagram una bellissima immagine della sua casa. Anzi, ha voluto scegliere proprio un particolare non di poco conto. Ha mostrato la sua meravigliosa cucina. Qui, come ha affermato la diretta interessata, lei, suo marito e i figli si ritrovano per stare tutti insieme. Quindi, la considera il luogo più bello della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)è una delle showgirl più amate in Italia. La donna, che ha 43 anni ed è originaria della Repubblica Ceca, ha avuto in passato un matrimonio con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon. Lo ha sposato nel 2011 ed è stata insieme dal 205 al 2014. Insieme hanno concepito due bambini, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Poi ha conosciuto l’imprenditore Alessandro Nasi e si è legata nel 2015. Da lui ha avuto una figlia, venuta alla luce l’anno scorso. Nelle scorse ore ha voluto condividere con i suoi fan di Instagram una bellissima immagine della sua. Anzi, ha voluto scegliere proprio un particolare non di poco conto. Ha mostrato la sua meravigliosa cucina. Qui, come ha affermato la diretta interessata, lei, suo marito e i figli si ritrovano per stare tutti insieme. Quindi, la considera il luogo più bello della ...

Advertising

nadiabalestri : @stephsmarie Lido di Savio. Sua moglie è della zona e ha un appartamento di fronte al nostro. Solo pensare che da m… - ManfrediGuttad2 : @ilgiornale Dalla spa a Bolzano super lusso alla pensione ' gli zozzoni' a Ladispoli senza passare dal via. - mrarll : @Itasean @EnricoLetta Viva i giovani! Ma questi super pensionati di lusso non potrebbero farsi da parte? - polaretta82 : Hotel super lusso e lei in ciabatte. #90giorniperinnamorarsi - pixel_di : RT @pixel_di: @Presa_Diretta ?? n.7 - Stop Lobby Armi - ?????? ..parliamo di una buona fetta di Economia , tutta basata su Costruire dei… -