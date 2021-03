Lutto nel mondo del calcio: morto Maurizio Moretti a 76 anni, fu bandiera della Spal (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lutto nel mondo del calcio: all’età di settantasei anni è morto nella sua abitazione friulana Maurizio Moretti, ex stopper che ha legato la sua carriera alla Spal. Prelevato dall’allora presidente estense Paolo Mazza, giocò per diverse stagioni con la squadra di Ferrara, con compagni di squadra come Fabio Capello ed Edy Reja, in due riprese dal 1962 al 1968 e dal 1969 al 1971, prima di chiudere la carriera nelle serie inferiori. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021)neldel: all’età di settantaseinella sua abitazione friulana, ex stopper che ha legato la sua carriera alla. Prelevato dall’allora presidente estense Paolo Mazza, giocò per diverse stagioni con la squadra di Ferrara, con compagni di squadra come Fabio Capello ed Edy Reja, in due riprese dal 1962 al 1968 e dal 1969 al 1971, prima di chiudere la carriera nelle serie inferiori. SportFace.

