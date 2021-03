L’ultima corsa, e il cuore si ferma per sempre: il dramma di un dipendente postale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una brutta notizia ha colpito San Michele al Tagliamento. Un dipendente delle poste è stato colto da infarto mentre correva. Croce Rossa italiana, immagini di repertorio (Getty Images)Una notizia ha lasciato quest’oggi tutti sgomenti nel piccolo comune di San Michele al Tagliamento. Città metropolitana di Venezia che conta su poco meno di 12mila persone. Un uomo, infatti, molto conosciuto in paese, è deceduto a causa di un infarto che lo ha stroncato ieri mattina. Il tutto è avvenuto mentre l’uomo era intento a fare una corsa in campagna. dipendente di Poste Italiane e residente per l’appunto nel comune di San Michele al Tagliamento, il 60enne era solito fare attività fisica durante il giorno, ma questa volta le cose sono andate male. Leggi anche –> Ucciso da un infarto sul posto di lavoro: Carlo Alberto aveva 50 ... Leggi su chenews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una brutta notizia ha colpito San Michele al Tagliamento. Undelle poste è stato colto da infarto mentre correva. Croce Rossa italiana, immagini di repertorio (Getty Images)Una notizia ha lasciato quest’oggi tutti sgomenti nel piccolo comune di San Michele al Tagliamento. Città metropolitana di Venezia che conta su poco meno di 12mila persone. Un uomo, infatti, molto conosciuto in paese, è deceduto a causa di un infarto che lo ha stroncato ieri mattina. Il tutto è avvenuto mentre l’uomo era intento a fare unain campagna.di Poste Italiane e residente per l’appunto nel comune di San Michele al Tagliamento, il 60enne era solito fare attività fisica durante il giorno, ma questa volta le cose sono andate male. Leggi anche –> Ucciso da un infarto sul posto di lavoro: Carlo Alberto aveva 50 ...

Advertising

Pirata1899 : @peteW4P @verok_cal flow guerciopoli quando le spruzzo in gola zio propoli sto rap fa brutto come l'ultima corsa so… - ventolaterale : RT @TeoMatt89: Oggi si corre la @DwarsdrVlaander, l'ultima corsa sul pavè prima dell'attesissimo Giro delle Fiandre. Attesa grande battagli… - TeoMatt89 : Oggi si corre la @DwarsdrVlaander, l'ultima corsa sul pavè prima dell'attesissimo Giro delle Fiandre. Attesa grande… - ardovig : A #Trieste niente, considerato che Portovecchio è raggiungibile solo con una linea con l'ultima corsa di rientro al… - EbigoErikse : @_ManuFC_ Non è detta l'ultima parola. Sono in corsa. Diverso la sfida nike vs Adidas concretizzabile solo nel 21/22 -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima corsa Coronavirus, Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco. Oggi la cabina ... Il Sole 24 ORE