Luis Alberto dopo lo scontro con Armini: “Può capitare, non voleva farmi male e per questo vi chiedo rispetto” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella giornata di oggi Luis Alberto si è dovuto fermare durante la partitella di fine allenamento, la causa è stata un colpo subito in uno scontro di gioco con il giovane Armini. Il numero 10 biancoceleste ha risposto su Instagram ai tanti commenti dei tifosi, difendendo il suo compagno di squadra: “In allenamento tutti diamo il massimo e ciò che è successo oggi con Armini è qualcosa che può capitare in questi casi. In nessun caso ha avuto l’intenzione di farmi male e per questo vi chiedo rispetto per lui e che non pubblichiate più messaggi negativi nei suoi confronti. Siamo entrambi giocatori della Lazio e vi chiedo per favore di avere per lui la stessa considerazione che avete per ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella giornata di oggisi è dovuto fermare durante la partitella di fine allenamento, la causa è stata un colpo subito in unodi gioco con il giovane. Il numero 10 biancoceleste ha risposto su Instagram ai tanti commenti dei tifosi, difendendo il suo compagno di squadra: “In allenamento tutti diamo il massimo e ciò che è successo oggi conè qualcosa che puòin questi casi. In nessun caso ha avuto l’intenzione die perviper lui e che non pubblichiate più messaggi negativi nei suoi confronti. Siamo entrambi giocatori della Lazio e viper favore di avere per lui la stessa considerazione che avete per ...

