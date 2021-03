L’ufficiale infedele della Marina arrestato vendeva ai russi informazioni su sistemi di telecomunicazione militare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 marzo 2021)all’esercito russo documenti classificati come segreti, ed esclusivamente di natura, in particolare sudiitaliana, il capitano di fregata Walter Biot,ieri sera dal Ros del Carabinieri per spionaggio e altri gravi reati (leggi l’articolo). Lo scambio dei documenti, traitaliano e quello dell’Esercito russo, in servizio presso l’ambasciata di Roma, secondo quanto hanno scoperto gli investigatori del Ros e gli agenti dell’Aisi, è avvenuto in un parcheggioCapitale dove i due si erano dati appunto e dove sono stati bloccati. Si tratta di copie di documenti top secret che erano all’attenzione dello ...