Lopalco sugli assembramenti: 'Purtroppo i giovani sono stanchi dei sacrifici e vogliono socialità' (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'epidemiologo Lopalco ha parlato della questione "movida" fra i giovani che, incuranti dei divieti, si assembrano, soprattutto nelle grandi città, ma ha commentato anche le recenti misure restrittivi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'epidemiologoha parlato della questione "movida" fra iche, incuranti dei divieti, si assembrano, soprattutto nelle grandi città, ma ha commentato anche le recenti misure restrittivi ...

Advertising

zazoomblog : Lopalco sugli assembramenti: Purtroppo i giovani sono stanchi dei sacrifici e vogliono socialità - #Lopalco #sugli… - globalistIT : Le parole dell'epidemiologo assessore alla salute della Puglia #Puglia #Lopalco #giovani - goblin380 : @SkyTG24 Dite a #Lopalco che è diventato un politico bravissimo... si arrampica sugli specchi e giustifica tutto...… - paoloangeloRF : “Se il governo riuscisse a legiferare sarebbe meglio per tutti “@ProfLopalco #Lopalco sugli operatori sanitari che… - ilSipontinoNet : ?? #Vaccinazioni per persone fragili, over80 e dai 79 anni in giù ?? La dichiarazione di Lopalco ?? -