Lombardia zona rossa | durerà fino all' 11 aprile

Milano - La Lombardia rimarrà in zona rossa anche dopo Pasqua. Almeno fino a domenica 11 aprile. A dirlo è stato il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Certi dati stanno sicuramente ...

