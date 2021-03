Lombardia, su nomine Fnm tensione nel centrodestra: dopo Fdi insorge anche Fi (Di mercoledì 31 marzo 2021) MILANO – Non solo Fratelli d’Italia, non rappresentata nel cda di Ferrovie Nord Milano (controllata dalla Regione Lombardia al 57%), con conseguente abbandono della riunione di giunta ieri degli assessori meloniani Riccardo De Corato e Lara Magoni. C’è anche il mal di pancia di Forza Italia– a quanto apprende la ‘Dire’- sulle nomine proposte da Palazzo Lombardia per il nuovo consiglio di amministrazione di Fnm da varare entro la fine di aprile. La disputa tra Fdi e la giunta ha costretto di fatto ad allargare da 5 a 7 le nomine (da 4 politici e un membro di Fs a 6 politici e un membro di Fs). Delle sei nomine indicate, accanto ai cinque leghisti, l’azzurro, il bergamasco Gianantonio Arnoldi, doveva accontentare Forza Italia. E invece non è così. Arnoldi è vicino all’ex assessore ai Trasporti della giunta Maroni, quell’Alessandro Sorte che da Forza Italia è migrato già da tempo nella formazione di Giovanni Toti, ‘Cambiamo’. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) MILANO – Non solo Fratelli d’Italia, non rappresentata nel cda di Ferrovie Nord Milano (controllata dalla Regione Lombardia al 57%), con conseguente abbandono della riunione di giunta ieri degli assessori meloniani Riccardo De Corato e Lara Magoni. C’è anche il mal di pancia di Forza Italia– a quanto apprende la ‘Dire’- sulle nomine proposte da Palazzo Lombardia per il nuovo consiglio di amministrazione di Fnm da varare entro la fine di aprile. La disputa tra Fdi e la giunta ha costretto di fatto ad allargare da 5 a 7 le nomine (da 4 politici e un membro di Fs a 6 politici e un membro di Fs). Delle sei nomine indicate, accanto ai cinque leghisti, l’azzurro, il bergamasco Gianantonio Arnoldi, doveva accontentare Forza Italia. E invece non è così. Arnoldi è vicino all’ex assessore ai Trasporti della giunta Maroni, quell’Alessandro Sorte che da Forza Italia è migrato già da tempo nella formazione di Giovanni Toti, ‘Cambiamo’.

