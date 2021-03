Lombardia: le vaccinazioni si prenoteranno sul portale di Poste Italiane (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per migliorare e velocizzare le vaccinazioni, da domani primo aprile, in Lombardia le prenotazioni si faranno sul portale di Poste Italiane Domani, primo aprile 2021, la Lombardia cambierà la modalità di prenotazione dei vaccini, si procederà attraverso il portale di Poste Italiane. A dare la notizia è stato il commissario straordinario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo, che questa mattina era in visita preso l’hub di Malpensa Fiere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Come riporta il Corriere della Sera, Figliuolo ha parlato della necessità di migliorare il sistema, che da domani, in Lombardia, prenderà una nuova direzione. Inoltre, ha aggiunto quanto sia importante il buon andamento della campagna ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per migliorare e velocizzare le, da domani primo aprile, inle prenotazioni si faranno suldiDomani, primo aprile 2021, lacambierà la modalità di prenotazione dei vaccini, si procederà attraverso ildi. A dare la notizia è stato il commissario straordinario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo, che questa mattina era in visita preso l’hub di Malpensa Fiere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Come riporta il Corriere della Sera, Figliuolo ha parlato della necessità di migliorare il sistema, che da domani, in, prenderà una nuova direzione. Inoltre, ha aggiunto quanto sia importante il buon andamento della campagna ...

