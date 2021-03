L’Odissea, su Rai 3 lo speciale viaggio di Iannacone nella disabilità mentale (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Odissea, Domenico Iannacone Il viaggio di Ulisse diventerà una metafora dell’uomo moderno, costretto ad affrontare continue sfide dentro e fuori di sé. Quello curato da Domenico Iannacone, dunque, sarà un racconto che partirà dalle vicende del poema omerico per arrivare ad approfondire un mondo da molti ignorato: quello della disabilità mentale. Il 2 aprile, in prima serata su Rai3 (ore 21.20) il giornalista molisano presenterà il film-documentario “L’Odissea”, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo istituita dall’ONU. Il giornalista ed abile conduttore di “Che Ci Faccio Qui” entrerà nelle vite di Paolo, Fabio, Claudia, Marina, Andrea, gli attori affetti da disagio psichico che animano il Teatro Patologico di Roma diretto da Dario D’Ambrosi, attore ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Odissea, DomenicoIldi Ulisse diventerà una metafora dell’uomo moderno, costretto ad affrontare continue sfide dentro e fuori di sé. Quello curato da Domenico, dunque, sarà un racconto che partirà dalle vicende del poema omerico per arrivare ad approfondire un mondo da molti ignorato: quello della. Il 2 aprile, in prima serata su Rai3 (ore 21.20) il giornalista molisano presenterà il film-documentario “”, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo istituita dall’ONU. Il giornalista ed abile conduttore di “Che Ci Faccio Qui” entrerà nelle vite di Paolo, Fabio, Claudia, Marina, Andrea, gli attori affetti da disagio psichico che animano il Teatro Patologico di Roma diretto da Dario D’Ambrosi, attore ...

