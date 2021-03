Lo Stato di New York approva disegno di legge per l’uso ricreativo della marijuana (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Senato e l’Assemblea statali di New York hanno approvato un disegno di legge per la legalizzazione dell’uso ricreativo della marijuana per i maggiori di 21 anni. Lo riferisce la stampa Usa. Gli adulti di almeno 21 anni, è stabilito, potranno acquistare cannabis e coltivarne piante a casa per uso personale. New York si unisce ad altri 14 Stati americani e al Distretto di Columbia dove è già consentito l’uso della marijuana. “Per troppo tempo, il divieto della cannabis ha preso di mira in modo sproporzionato le comunità di colore con pesanti pene detentive”, ha dichiarato in una nota il governatore dello Stato di New York, Andrew ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Senato e l’Assemblea statali di Newhannoto undiper la legalizzazione delper i maggiori di 21 anni. Lo riferisce la stampa Usa. Gli adulti di almeno 21 anni, è stabilito, potranno acquistare cannabis e coltivarne piante a casa per uso personale. Newsi unisce ad altri 14 Stati americani e al Distretto di Columbia dove è già consentito. “Per troppo tempo, il divietocannabis ha preso di mira in modo sproporzionato le comunità di colore con pesanti pene detentive”, ha dichiarato in una nota il governatore dellodi New, Andrew ...

