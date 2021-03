Liverpool, vicino l’arrivo di Ibrahima Konaté dal Lipsia: operazione da 40 milioni di euro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Liverpool non sta disputando una buona stagione e, ad oggi, è in corsa soltanto per la vittoria della Champions League, anche se appare molto complicato visto il loro recente stato di forma. I Reds, dunque, sono già orientati sulla prossima sessione di calciomercato e, secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, starebbero per chiudere il colpo Ibrahima Konaté, difensore classe 1999 del Lipsia, il quale avrebbe già sostenuto le visite mediche; il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Jurgen Klopp, dunque, a breve potrebbe avere a disposizione un importante rinforzo per la prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilnon sta disputando una buona stagione e, ad oggi, è in corsa soltanto per la vittoria della Champions League, anche se appare molto complicato visto il loro recente stato di forma. I Reds, dunque, sono già orientati sulla prossima sessione di calciomercato e, secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, starebbero per chiudere il colpo, difensore classe 1999 del, il quale avrebbe già sostenuto le visite mediche; il costo dell’si aggirerebbe intorno ai 40didella clausola rescissoria. Jurgen Klopp, dunque, a breve potrebbe avere a disposizione un importante rinforzo per la prossima stagione. SportFace.

sportface2016 : #Liverpool, vicino l'arrivo di Ibrahima #Konaté dal #Lipsia: operazione da 40 milioni di euro - andrearancan97 : @capuanogio Un certo van Djik, difensore del liverpool che 2 anni fa andò vicino a vincere il pallone d'oro, guadag… - Andrea842631710 : @enzogoku69 Ex:il Bayern ha già preso Upamecano. Il city che era interessato a Kk l’anno scorso ha comprato Ruben d… - FootballAndDre1 : In Europa le big stanno iniziando a muoversi : Alaba - - - > Real Madrid Upamecano - - > Bayern Monaco Konaté non è… - BombeDiVlad : ?? Il #Liverpool è vicinissimo all'acquisto di Ibrahima #Konaté del #Lipsia ?? La trattativa è in fase avanzata… -

